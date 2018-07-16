Крылатая громада: опубликовано видео полета «Мрии» с необычного ракурса

В Сети опубликовано видео полета самого большого транспортного самолета в мире - Ан-225 «Мрия». Ролик записан на так называемую экшн-камеру, которую закрепили на киль крылатого гиганта. Благодаря этому пользователи Сети смогли увидеть разбег самолета по взлетной полосе, отрыв транспортника от земли, работу систем шасси. Запись сделана во время взлета Ан-225 из аэропорта в Боливии, сообщает портал info resist.

Самолет «Мрия» доставил для одной из боливийских ТЭЦ бойлеры, вес которых составляет до 160 тонн.

Транспортный самолет Ан-225 «Мрия» спроектирован и построен в 1984-1988 годах в СССР на Киевском механическом заводе. Является крупнейшим по своим габаритам и грузоподъемности самолетом в мире. На сегодняшний день эксплуатируется единственный экземпляр грузовика. Используется для доставки сверхтяжелых грузов.