В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии о необходимости диалога с РФ

Первый зампред комитета ГД РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович о том, что с Россией нужно поддерживать диалог.

По словам депутата, визиты, подобные тому, который совершила Грабар-Китарович во время чемпионата мира по футболу, должны «дополнительно расположить западных политиков к трезвым оценкам» РФ.

«Вне всякого сомнения, диалог должен вестись, и это понимают все здравые политики», - приводит сайт «Комсомольской правды» слова парламентария.

При этом Новиков подчеркнул, что заявление президента Хорватии было сделано «в русле как раз тех ожиданий», которые в ЕС довольно сильны, невзирая на мнение некоторых политических лидеров.

Ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что страна выступает за поддержание диалога с Россией.