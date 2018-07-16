Могерини накануне встречи Трампа и Путина призвала США помнить, кто их друзья
По словам главы дипломатии ЕС, у Европы есть «четкое представление» о том, кто является для нее другом.
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Американской администрации следует помнить о том, кто является их друзьями. Такое заявление сделала глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини перед началом встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.
«У нас (Евросоюза - прим. ред.) есть четкое представление о том, кто является нашим другом. Это США, и смена администрации не меняет дружеских отношений. Я надеюсь, что американская администрация имеет ясное представление о друзьях», - сказала глава европейской дипломатии.
Напомним, в Хельсинки в понедельник пройдут переговоры лидеров России и США.
Накануне саммита американский лидер Дональд Трамп заявил, что российско-американские отношения испортились из-за глупости со стороны США.