Могерини накануне встречи Трампа и Путина призвала США помнить, кто их друзья

Американской администрации следует помнить о том, кто является их друзьями. Такое заявление сделала глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини перед началом встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

«У нас (Евросоюза - прим. ред.) есть четкое представление о том, кто является нашим другом. Это США, и смена администрации не меняет дружеских отношений. Я надеюсь, что американская администрация имеет ясное представление о друзьях», - сказала глава европейской дипломатии.

Напомним, в Хельсинки в понедельник пройдут переговоры лидеров России и США.

Накануне саммита американский лидер Дональд Трамп заявил, что российско-американские отношения испортились из-за глупости со стороны США.