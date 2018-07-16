ЧС в Волгограде: улицы города расчищает сотня единиц спецтехники

В Волгограде продолжаются работы по восстановлению транспортного сообщения после ливня, который накануне чуть не смыл город. Подмытая почва со склонов и откосов обрушилась на проезжую часть, в результате движение сразу на нескольких магистралях оказалось заблокированным. На сайте городской администрации также сообщалось об образовании грунтовых наносов в районе стадиона «Волгоград-Арена».

«Работы по расчистке дорог и откачке воды с трамвайных путей шли всю ночь. Занято около 100 единиц специальной техники», - отметили в пресс-службе мэрии.

Расчисткой дорог рабочие будут заниматься весь день. В ближайшее время движение по основным городским магистралям обещают восстановить.