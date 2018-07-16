На Крымском мосту установили новый рекорд суточного трафика

Более миллиона автомобилей проехало по Крымскому мосту в обе стороны с момента открытия движения. В их числе также было 11,6 тысячи автобусов.

За промежуток времени с 16 мая по 15 июля в сторону Крыма направилось 554 тысяч автомобилей, а в сторону Тамани - больше 470 тысяч. Таким образом, за второй месяц лета интенсивность движения стала на 40% выше по сравнению с предыдущим месяцем - более 22 тысяч транспортных средств в сутки.

В воскресенье, 15 июля, был установлен рекорд: в этот день по мосту проехало 31 511 автомобилей. Восемнадцать тысяч из этого числа направилось в Крым. Рекордным показатель сделало сравнение с прошлым месяцем, когда максимум трафика равнялся 25 353 автомобилям. Об этом сообщает пресс-служба Крымского моста.

Между тем ранее около 40 редких ретроавтомобилей впервые проехали по Крымскому мосту, чтобы принять участие в фестивале «Мост». Стартовал автопробег в Москве, по пути к колонне присоединялись владельцы редких автомобилей из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.