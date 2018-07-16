Эксперты рассказали о возможных результатах встречи Трампа и Путина

Встречаясь с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер Дональд Трамп хочет набрать очки во внутриполитической борьбе. Такое заявление в беседе с корреспондентом «Звезды» сделал политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя предстоящий саммит глав двух государств в Хельсинки.

«С какой целью встречается Трамп, понятно. Это репрезентативная функция. Он хочет перехватить инициативу у конгресса и сената, которые потеснили его на международной арене, не давая ему принимать самостоятельные решения. Поэтому я думаю, что это исключительно формальная со стороны Трампа ситуация, и поэтому наши надежды на то, что мы обсудим какие-то важные вопросы, по-моему, безосновательны, и я бы не ожидал слишком много от этой встречи», - сказал эксперт.

Специалист уверен, что в ходе саммита, скорее всего, будет поднято несколько вопросов, однако «по ключевым моментам, таким как Украина, Сирия, ситуация с санкциями, внешнеэкономическая деятельность», сдвигов не буде,т и «все это останется в той же самой форме».

«А вот Трамп может набрать определенные очки, показывая, что именно он является тем, кто формирует внешнеполитическую деятельность Америки. Ему это нужно опять же для внутриполитической борьбы. Не более того», - заключил Ордуханян.

В свою очередь, экс-заместитель генерального секретаря ООН, а ныне заместитель секретаря Общественной палаты Сергей Орджоникидзе считает, что «по итогам двусторонней встречи, помимо документов, которые могут быть приняты по различным вопросам, может не быть вообще никаких документов».

«Может быть какое-то совместное коммюнике, может быть коммюнике для прессы - варианты самые разные. И то, что у них намечена встреча в течение трех часов, тоже ни о чем не говорит», - заявил специалист.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, подход американской стороны к встрече Путина и Трампа «не ориентирован на достижение какого-то результата».

«Скорее они (США - прим. ред.) хотят посмотреть, что Россия может уступить и какие выгоды из этого они (США - прим. ред.) могут извлечь в медийной сфере. Поэтому говорить о том, что диалог начнется сам по себе и будет эффективным, на сегодняшний день еще слишком рано», считает Брутер.

Ранее сообщалось о том, как власти Финляндии подготовились к проведению встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится 16 июля в финской столице.