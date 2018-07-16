Французы отметили победу национальной сборной погромами в столице

Французские футбольные болельщики отметили победу своей сборной на чемпионате мира - 2018 беспорядками и погромами. Самые жесткие стычки с полицией произошли в Париже, в районе Елисейских полей. Разгоряченные спиртным фанаты били витрины магазинов, крушили заборы и ограждения, бросались стеклянными бутылками. Чтобы утихомирить французских ультрас, полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы, сообщает газета Le Parisien.

Отметились и жители Лиона. Там поклонники национальной сборной забросали полицейских пивными банками и камнями неподалеку от фан-зоны. После того как буянов разогнали, местные пожарные принялись тушить подожженные мусорные баки. Семь человек были задержаны в Марселе. По данным силовиков, они пытались поджечь дымовые шашки и петарды, использование которых запрещено.

Накануне сборная Франции стала чемпионом мира, обыграв в финальном матче сборную Хорватии со счетом 4:2. Французы вернули себе титул лучших на планете спустя 20 лет.