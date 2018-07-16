В США признали неэффективность своих авианосцев

Россия и Китай сосредоточили большую часть своих усилий на разработке недорогих вооружений, которые угрожают куда более дорогостоящим образцам западной военной техники, говорится в статье National Interest со ссылкой на доклад британского Королевского института объединенных родов войск. Авторы документа рекомендуют британцам и американцам избавиться от тех видов вооружений, которые устарели и не могут быть эффективными в современных реалиях.

Сейчас, как полагает автор статьи, Россия и Китай занимаются разработками в области кибервойн, которые могут вывести из строя целые командные пункты. Другой областью интересов Москвы и Пекина автор обозначил разработку противокорабельных ракет.

Автор уверен, что все эти усилия России и Китая предпринимаются ради уничтожения тех образцов вооружений, которые малочисленны и дорого стоят. В статье напрямую об этом не говорится, но, по всей видимости, под этими образцами подразумеваются авианосцы. Проблема такого финансового дисбаланса стала понятна Западу в контексте борьбы с терроризмом. Получалось, что для уничтожения пикапа с боевиками США вынуждены использовать ракеты стоимостью около 70 тысяч долларов. Помимо этого, в эти расходы нужно включить эксплуатацию самолета, с которого будет произведен пуск. Это еще 30 тысяч долларов. Пикап в лучшем случае стоит около десяти тысяч. Перевес получается почти в десять раз.

По информации автора статьи, российская противокорабельная ракета, которая в общей сложности стоит около 650 тысяч долларов, способна уничтожить американский авианосец стоимостью чуть менее четырех миллиардов.

В заключении говорится, что и Британии и США нужно не только модернизировать свой арсенал, но и отказываться от тех образцов вооружений, которые более не могут быть эффективными.