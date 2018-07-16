США собираются распечатать стратегические нефтяные запасы

На такой шаг американские власти готовы пойти, чтобы не допустить роста цен на черное золото. Кроме того, Вашингтон вынуждает своих союзников делать то же самое в попытке сохранить высокий уровень предложения на нефтяном рынке. Об этом на своих страницах сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, в начале июня Россия и Саудовская Аравия вышли с предложением повысить уровень ежесуточной добычи на 1,5 миллиона баррелей. По мнению экспертов, это смогло бы компенсировать падение добычи в Венесуэле и недостаток иранской нефти из-за санкций США. Тогда эта мера не устроила власти Венесуэлы, Ирана и Ирака.

На сегодняшний день действует соглашение об ограничении нефтедобычи. К нему присоединились 24 участника из числа стран - членов нефтедобывающего картеля (ОПЕК), а также страны, не входящие в их число, включая Россию.

Тем временем дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета России только за первое полугодие 2018 года составили 1,7 триллиона рублей. Все дополнительные доходы при расчете стоимости нефти свыше 40 долларов за баррель поступают в Фонд национального благосостояния.