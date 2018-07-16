На гребне волны: житель Волгограда на ледянке «покорил» потоп

Из-за выпавшей за несколько часов полуторамесячной нормы осадков в Волгограде ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако потоки воды, превратившие его в Венецию, не всех заставили пасть духом.

В социальных сетях появилось видео одной из улиц города, сильно затопленной мутными водами. Виднеются припаркованные автомобили, малочисленные жители пытаются заниматься своими делами, не отвлекаясь на потоп. Тишина и журчание воды не предвещают ничего особенного, однако привычную жизнь затопленного двора нарушает один из его обитателей.

В какой-то момент на видео появляется мужчина, решивший проехаться по водной глади, как в аквапарке. Приспособив для этого ледянку, он прокатился по улице от начала до конца. Аттракцион явно оказался не таким захватывающим, каким мог быть, но, несмотря на это, добравшись до конца дороги, мужчина взял в руки ледянку и отправился за повторной дозой адреналина.

Напомним, ранее на Волгоград за несколько часов обрушилась полуторамесячная норма осадков. Потоки воды, которые не ушли в ливневую канализацию, смыли часть грунта со склонов и откосов, из-за чего на дорогах и трамвайных путях появились грунтовые наносы.