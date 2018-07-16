Названы продукты, снижающие риск возникновения рака

Специалисты из Университета штата Иллинойс (США) установили, что употребление омега-3 жирных кислот может предотвратить возникновение рака, а также остановить рост и распространение злокачественной опухоли.

Как сообщает MedicalXpress в опубликованном пресс-релизе, это происходит благодаря эндоканнабиноидным эпоксидам EDP-EA, образующимся в организме при метаболизме омега-3. По словам ученых, соединение «убивало» раковые клетки у подопытных мышей и замедляло процесс формирования новых кровеносных сосудов, которые ассоциируются со злокачественными тканями. Также эпоксиды EDP-EA подавляли миграцию дефектных клеток, останавливая образование метастазов.

Специалисты подчеркивают, что одними из лучших источников омега-3 являются морепродукты и семена льна.

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