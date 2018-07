Трамп объяснил плохие отношения с Россией глупостью США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал причину, по которой отношения Америки и России находятся на невысоком уровне. Об этом он написал в своем профиле в социальной сети Twitter.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!