Трамп объяснил плохие отношения с Россией глупостью США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал причину, по которой отношения Америки и России находятся на невысоком уровне. Об этом он написал в своем профиле в социальной сети Twitter.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

Как заявил Трамп, отношения США и РФ «еще никогда не были хуже» из-за «многолетней глупости» с американской стороны. И если глупость была многолетней, то нынешним ее продолжением глава США назвал «сегодняшнюю охоту на ведьм».

Между тем в Хельсинки пройдет двусторонний саммит лидеров России и США, и к нему уже все готово. Столица Финляндии находится в предвкушении исторической встречи.