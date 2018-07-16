В Кремле рассказали о планах широкого распространения российского автопроекта «Кортеж»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о широком распространении российского автопроекта «Кортеж» среди глав мировых правительств. По его словам, география расширится, как только производство станет более массовым.

Пресс-секретарь отметил, что в данный момент речь идет о штучном выпуске новых автомобилей, но «уже осенью компания начинает принимать заказы на серийные машины». Песков подчеркнул, что со следующего года лимузины пойдут в продажу.

«По мере того как все больше производится лимузинов, которые способны перевозить глав государств, соответственно, будет и больше возможностей для использования этих машин на более широкой географии», - рассказал пресс-секретарь в интервью RT.

Ранее российский лимузин Аurus проекта «Кортеж» прибыл в Финляндию, где состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Автомобиль доставили в четверг на самолете Ил-76, видеозапись с российским лимузином разместило одно из финских изданий.