Вертолет ВВС США «воткнулся» в гору и улетел: видео

В Сети набирает популярность видео, на котором тяжелый военно-транспортный вертолет ВВС США CH-47 Chinook подлетает настолько близко к горе, что кажется, будто он «воткнулся» в землю.

По данным The Drive, на самом деле на видео попала операция по спасению альпинистов с горы Худ в американском штате Орегон. Группа альпинистов из шести человек застряла на высоте в 3 430 метров и не могла спуститься со склона из-за погодных условий, после чего было принято решение выслать альпинистам на помощь вертолет ВВС США.

В ходе спасательной операции пилоты CH-47 подлетели максимально близко к склону горы таким образом, чтобы задние колеса вертолета касались земли, однако передняя часть машины оставалась зависшей в воздухе.

По словам пользователей Сети, маневр американских пилотов выглядел так, будто вертолет «воткнулся» в гору параллельно земле.

Между тем спасательная операция прошла успешно, жизни альпинистов ничто не угрожает.