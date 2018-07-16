Вопиющая нечестная конкуренция — Песков прокомментировал заявления США о «Северном потоке-2»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к термину «конкуренция».

Глава Америки Дональд Трамп в одном из своих интервью уклонился от прямого ответа на вопрос, считает ли он Путина другом или врагом, и назвал его «конкурентом». Как заявил пресс-секретарь российского лидера, конкуренция — позитивное явление, и за счет нее развивается мир. При условии того, что конкуренция является честной.

По мнению Пескова, «это ведет к ускорению развития всех мировых процессов». В качестве примера нечестной конкуренции пресс-секретарь привел ситуацию с заявлениями США касательно проекта «Северный поток-2».

«Можно открыто сказать, что недавняя история с заявлениями американской стороны по “Северному потоку-2”, по чисто коммерческому проекту, является вопиющим примером недобросовестной и нечестной конкуренции», — сказал Песков в интервью RT.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Дональда Трампа по поводу строительства трубопровода «Северный поток-2». В своем интервью он назвал высказывания главы Соединенных Штатов примером нечестной конкуренции и чистой идеологией.