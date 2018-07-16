Названы самые надежные автомобили старше 10 лет

Многие автолюбители спустя какое-то время после покупки машины меняют ее на более лучший, современный экземпляр. Однако существуют такие автомобили, которые остаются у их владельцев очень долго.

Как пишет портал car.ru, первое место в списке этих машин занимает Toyota Land Cruiser. Согласно усредненным данным мировой статистики, внедорожник может служить верой и правдой своему хозяину от 11 лет и более. Также в некоторых исследованиях можно найти машины этого семейства, сошедшие с конвейера в 80-х годах XX века.

На второй строчке находится Porsche Boxster, который, помимо всего прочего, входит в разряд автомобилей, не утрачивающих своей привлекательности и надежности спустя десять лет. Его высокая стоимость также не располагает к частой смене машины.

Замыкает топ-3 Ford Explorer, служащий своим хозяевам примерно девять лет. Отметим, что речь идет о поколении, произведенном до перехода производителя на полноразмерные кроссоверы.