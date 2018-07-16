Это их головная боль, не наша - Песков прокомментировал обеспокоенность НАТО встречей Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о предстоящей встрече глав РФ и США. Комментируя вопрос об их ранних контактах, он отметил, что они были на хорошем уровне.

«Они относятся друг к другу уважительно, и у них достаточно неплохо получается разговаривать. До этого им представлялись весьма короткие возможности для общения. На этот раз мы рассчитываем на более полноценный разговор», - заявил Песков.

Комментируя далее вопрос о причинах большой обеспокоенности стран - членов НАТО предстоящей встречей глав России и США, пресс-секретарь президента ответил, что «это их головная боль, не наша».

«Россия никогда не стремилась обращать свое взаимодействие или свои отношения с одними странами против других стран, против третьих стран. Об этом не может идти и речи», - подчеркнул Песков в интервью RT.

По его словам, по этой причине подобные опасения весьма странны, «особенно потому что именно Россия и США несут особую ответственность за поддержание стратегической стабильности и безопасности в мире».

Также пресс-секретарь российского лидера выразил надежду на то, что саммит России и Соединенных Штатов позволит сделать «хотя бы шажок в сторону от нынешнего кризиса в отношениях».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным, невзирая на то, что оппоненты в любом случае подвергнут его критике. Он добавил, что в любом случае найдется тот, кто останется недоволен переговорами, даже если во время встречи Вашингтону «отдадут» Москву.