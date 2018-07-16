В Минобороны рассказали о причинах успехов российского Центра по примирению

Поселок Насиб у границы Сирии и Иордании присоединился к полномасштабному перемирию. Для местных жителей это историческое событие: именно в этом районе страны семь лет назад разгорелся очаг сопротивления законному правительству.

Прекращения огня здесь удалось добиться благодаря России. Центр по примирению враждующих сторон путем долгих переговоров убедил боевиков сложить оружие и гарантировал им выполнение амнистии.

По словам начальника центра генерал-майора Алексея Цыганкова, центр имеет авторитет среди боевиков, потому что представляет собой реальную силу в лице целого государства с соответствующей репутацией.

«Центр именно потому и имеет авторитет среди боевиков, что представляет не только примиренческую структуру российской группировки, но и всю Россию. Мы везде демонстрируем российский флаг, и один факт демонстрации флага вызывает у боевиков чувство уважения и признательности за участие России в процессе примирения. Потому, что Россия сегодня по многим международным соглашениям выступает страной-гарантом», - сказал начальник российского центра.

Всю тяжелую технику, которую боевики сдали правительству, после небольшого ремонта передадут сирийской армии. В ближайшее время жителям привезут гуманитарную помощь и откроют госпитали. Как и в других районах, прием пока будут вести российские специалисты, а затем их сменят сирийские врачи.