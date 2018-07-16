Ассанжа решили выселить из посольства Эквадора в Лондоне - СМИ

Власти Великобритании ведут переговоры на высшем уровне с правительством Эквадора о выселении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне. Об этом сообщает The Times со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Утверждается, что страны намерены решить вопрос в течение нескольких недель, чтобы ничто не омрачало предстоящий визит в Великобританию президента Эквадора Ленина Морено.

Вместе с тем отмечается, что от британской стороны в переговорах примет участие министр по делам Европы Алан Дункан.

Напомним, на территории посольства Эквадора в Лондоне Ассанж скрывается с 2012 года. Его выдачи добивается Швеция, но сам правозащитник полагает, что Стокгольм затем экстрадирует его в США, где против основателя WikiLeaks открыто несколько уголовных дел.