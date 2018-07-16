Столица Финляндии полностью готова к саммиту Россия - США

Сегодня в Хельсинки пройдет двусторонний саммит лидеров России и США. Столица Финляндии находится в предвкушении исторической встречи.

Редкая для этих широт жара. Безоблачное небо. И люди в купальных костюмах прямо на главной набережной Хельсинки. Финская столица даже погоду под встречу Путина и Трампа подгадала такую, чтобы гостям было комфортно.

С круизных лайнеров спускаются туристы, и все фотографируют президентский дворец, который через несколько часов станет центром мировой политики.

Это здание для правителей России не чужое. Здесь была императорская резиденция. Николай II жил в 1915 году. Теперь встречаются лидеры двух супердержав. И эта встреча может изменить мир.

Для страны эта встреча - безусловно, событие. Повсюду надписи на русском и английском, приветствующие президентов. Нейтральная Финляндия в свое время видела, как встречаются Брежнев и Форд, Горбачев и Буш, Ельцин и Клинтон. И к визиту нынешних лидеров России и США здесь тоже готовы.

Даже удивительно, как финские бизнесмены быстро сориентировались. Ведь о том, что саммит будет в Хельсинки, стало известно всего несколько недель назад.

Владелец небольшой пивоварни Самули Хуттонен показывает корреспонденту «Звезды» багажник своей машины - он весь забит футболками и бутылками пива. И на каждой этикетке Владимир Путин и Дональд Трамп играют в «камень, ножницы, бумагу». Финский юмор подсказывает, как два лидера могут решить многие мировые проблемы.

«Это пиво называется "Давай решим это по-взрослому", мы выпустили его специально для саммита. Президентам предстоит принять много непростых решений и найти выход из сложных ситуаций. Так что если все остальные способы не помогут, всегда остается игра " камень, ножницы, бумага"», - рассказывает Самули Хуттонен.

Полиции в городе пока не много, и из мер безопасности в глаза бросаются лишь заваренные наглухо люки на тех улицах где проедут кортежи. Да еще отель, где будет жить Трамп, взят под усиленную охрану. А вот мирную акцию протеста полиция, напротив, сопровождала очень внимательно. Жители финской столицы прошли по главной улице с пацифистскими лозунгами.

Но большая часть горожан такому событию даже рада. Два улыбчивых финна, Маркус и Сампо, хотят, чтобы память о саммите осталась и на карте Хельсинки. Здесь есть небольшой парк имени Ленина. Теперь они собирают подписи, чтобы парк носил имя Путина.

«Мы уважаем Путина и то, что он делает. Мне кажется, у нас очень хорошие отношения с Россией уже на протяжении очень долгих лет. А Путин как раз тот человек, с которым можно договориться и вести диалог. Мы в Финляндии всегда рады людям, которые хотят вести диалог с кем бы то ни было», - говорит активист Маркус Бундерс.

Про сам день саммита сейчас кажется известно все. Сначала встреча тет-а-тет, потом долгие переговоры делегаций и совместная пресс-конференция. Обсуждать будут двусторонние отношения, Сирию и все главные мировые проблемы. Неизвестны только результаты этой встречи. И их будут жадно ждать почти полторы тысячи репортеров со всего света, что приехали в эти дни в финскую столицу.