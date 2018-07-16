Трамп поздравил Путина с проведением «по-настоящему великолепного» чемпионата мира по футболу

Президент США Дональд Трамп поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с проведением «по-настоящему великолепного» чемпионата мира по футболу. Организацию турнира он назвал одной из лучших.

Накануне глава Белого Дома вместе со своей женой Меланьей прилетел в Хельсинки, где сегодня пройдет двухсторонний саммит Россия - США. Владимир Путин, как ожидается, прибудет в Хельсинки сегодня.

Это первая полноформатная беседа двух лидеров. Ранее они встречались на саммитах «большой двадцатки» в Германии и АТЭС во Вьетнаме в прошлом году.

К переговорам Путина и Трампа сегодня приковано внимание всех мировых СМИ. Спектр вопросов, который предстоит обсудить президентам, широкий: это и налаживание дипломатических отношений, и конфликты в Сирии и на Украине, а также перспективы ядерного разоружения.