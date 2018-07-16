Илон Маск грубо оскорбил дайвера, спасшего детей из пещеры в Таиланде

Основатель SpaceX и Tesla предприниматель Илон Маск назвал «педофилом» британского дайвера Верна Уонсорта, который спасал юниорскую футбольную команду, оказавшуюся в западне в затопленной таиландской пещере. Случилось это после того, как аквалангист подверг критике план Маска по созданию субмарины для вызволения спортсменов.

В своем профиле в соцсети Twitter предприниматель предложил дайверу продемонстрировать общественности процесс спасения детей. Однако, вскоре после этого написал новое сообщение.

«Знаешь, не утруждай себя показом видео. Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере. Извини, педофил, ты сам попросил об этом», — написал Маск.

Слова предпринимателя передает The Hollywood Reporter. После массовой критики Маска за это высказывание, он удалил твит из профиля.

Напомним, ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о готовности мини-субмарины для спасения заблокированных в затопленной пещере Тхам Луанг подростков. По его словам, он лично побывал в пещере, из которой ведется спасательная операция, и передал специалистам конструкцию, с помощью которой можно эвакуировать детей.