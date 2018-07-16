Западные СМИ заподозрили ГРУ в отравлении Скрипалей

ГРУ якобы может иметь отношение к отравлениям, которые были совершены в британских городах Солсбери и Эймсбери при помощи нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

По информации СМИ, сейчас следователи в Великобритании находятся на завершающем этапе установления личностей сотрудников спецслужб, которые якобы могли организовать атаку. Также не исключается версия, что к отравлениям могут иметь отношение и работники других ведомств.

Кроме того, собеседник издания рассказал, что офицеры ГРУ подозреваются в причастности к предполагаемому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, которое якобы совершила российская сторона.

В марте этого года в Солсбери были отравлены веществом «Новичок» Сергей Скрипаль, ранее собиравший в России секретную информацию в пользу британской разведки, и его дочь Юлия. В случившемся Великобритания бездоказательно обвинила РФ. В свою очередь в Москве категорически отвергают все обвинения Лондона.

30 июня в городе Эймсбери, расположенном недалеко от Солсбери, были найдены в бессознательном состоянии два человека. Позже британские правоохранители установили, что мужчина и женщина пострадали от того же яда, что и Скрипали, однако заявили, что пока рано связывать эти два происшествия.