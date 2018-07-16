Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Боевики в сирийском Деръа за две недели сдали 26 танков

Алексей Савелов
06:10 16.07.2018
Техника после осмотра сирийскими инженерными войсками поступает на вооружение правительственных войск.
Боевики в сирийском Деръа за две недели сдали 26 танков

Боевики в провинции Дераа в рамках процесса перемирия за последние две недели сдали 26 танков и сотни единиц стрелкового оружия, сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, в населенных пунктах Бусра, Анхуль, Деръа, Тафас и Насиб было сдано около 300 автоматов и пулеметов, более 30 минометов, в том числе кустарного производства, гаубицы, противотанковые ракеты, более 80 ручных противотанковых гранатометов, а также 21 танк Т-55 и пять танков Т-72.

«Центром по примирению враждующих сторон продолжается работа по убеждению боевиков сдавать вооружение - прежде всего, тяжелое. Благодаря тому, что большинство полевых командиров осознали бесперспективность дальнейшей вооруженной борьбы, они принимают правильные решения, сохраняя людей, сохраняя города от разрушения. Сегодня я могу привести предварительные цифры. Они таковы: тяжелой техники сдано более 40 единиц, из них только танков 26 единиц, несколько сот единиц стрелкового оружия. Это, я считаю, достаточно успешный показатель процесса примирения»,- сказал А.Цыганков.

Техника после осмотра сирийскими инженерными войсками поступит на вооружение правительственных войск, если она будет удовлетворять соответствующим параметрам и требованиям.

Боевики, сдающие вооружение, вступили в переговоры о мирном урегулировании с сирийской армией при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон. Многие из них изъявляют желание вернуться к мирной жизни, некоторые даже готовы пополнить ряды сирийской армии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.07.2018, 03:01
NASA опубликовало необычный снимок туманности Орла
Дата15.07.2018, 13:42
Корабли-участники Главного парада в честь Дня ВМФ отработали прохождение в строю
Дата16.07.2018, 02:16
Голы Черышева и Дзюбы номинированы на звание лучших на ЧМ-2018
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата14.07.2018, 08:47
Прыжок на орбиту: зачем России понадобился сверхбыстрый космический грузовик
Дата14.07.2018, 13:55
Память о героях не умирает: под Тверью перезахоронили останки 144 красноармейцев
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
06:43 В стране и мире
Безопасность в обмен на мир: в Сирии продолжается разоружение незаконных формирований
06:10 В стране и мире
Боевики в сирийском Деръа за две недели сдали 26 танков
22:01 В стране и мире
Боевики на юго-западе Сирии продолжают сдавать тяжелое вооружение
12:15 В стране и мире
Видео
В сирийский Хомс вернулось электричество
22:45 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
04:33 В стране и мире
Президент Хорватии выступила за поддержание диалога с Россией
02:16 В стране и мире
Голы Черышева и Дзюбы номинированы на звание лучших на ЧМ-2018
01:25 В стране и мире
Видео
В Волгограде объявили режим ЧС
01:16 В стране и мире
Макгрегор назвал Путина одним из сильнейших лидеров современности
21:40 Спорт
Путин: для иностранцев с паспортом болельщика в России весь год будет безвизовый режим
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Видео
Все ради победы: супермодель из Хорватии дала пикантное обещание перед финалом
Видео
Теннисист сорвал аплодисменты на Уимблдоне, спародировав Неймара: видео
Видео
«Прямое оскорбление Британии»: жители Королевства возмутились обращением Трампа с Елизаветой II
«Чудовищная мощь из России»: американцы протестировали пулю Полева
Найдена функция, делающая работу всех Android-смартфонов сверхбыстрой
Видео
Момент аварии, в которой погиб 19-летний мотогонщик, попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.