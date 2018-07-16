США заявили о желании эвакуировать «Белые каски» из Сирии – СМИ

США, Канада и ряд других стран в частности Великобритания и Франция планируют эвакуировать из Сирии членов организации «Белые каски» и их семьи. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

Как сообщил телеканал, около тысячи членов «Белых касок» и их семей отправят в другие страны, такие как Канада, Великобритания или Германия. Такой вопрос поднял президент США Дональд Трнампна саммите в Брюсселе. Было решено обсудить пути эвакуации с Израилем и Иорданией.

Также источник сообщил, что безопасность «Белых касок» может стать одной из тем на встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Но Запад хочет найти способ осуществить идею без помощи Москвы.