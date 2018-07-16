Британские принцы отказались участвовать во встрече с Дональдом Трампом – СМИ

Принцы Уильям и Чарльз отказались присутствовать во время встречи президентам США Дональда Трампа с королевой Великобритании Елизаветой II.Об этом сообщила The Times.

Собеседник издания рассказал, что они просто отказались присутствовать. Он отметил, что это очень необычная ситуация, так как королеву в таких мероприятиях обычно кто-то сопровождает. По его словам, ранее принц Чарльз заменял на таких мероприятиях принца Филиппа, который ушел на пенсию и больше не присутствует на мероприятиях, которые проводит королевский двор.

Отмечается, что Чарльз в день встречи был на заседании совета директоров своей компании AG Carrick в Хайгроуве и посетил мероприятие полиции Глостериша. Принц Уильям в этот день играл в поло.

Газета отметила, что во время встречи Дональд Трамп не смог поклониться королеве, а также шел впереди нее при осмотре королевской гвардии.

Встреча американского президента и королевы Великобритании прошла 13 июля в Виндзорском замке.