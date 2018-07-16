Обнаруженные останки семьи Николая II оказались подлинными

Обнаруженные останки под Екатеринбургом в 1993 и 2007 годах принадлежат царской семье и окружению – об этом свидетельствуют результаты молекулярно-генетической экспертизы.

Как отметила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, подлинность удалось установить благодаря сопоставлению генетических профилей найденных останков и живущих родственников семьи Романовых.

Кроме того, были также сопоставлены и биоматериалы императора Александра III, а также останков человека, который ранее был идентифицирован как Николай II. В результате работы было установлено родство на уровне отец - сын.

По данным ведомства, 7 из 11 найденных останков принадлежат семейной группе, а именно – матери, отцу, четырем дочерям, а также сыну.

В настоящее время к расследованию об убийстве царской семьи привлечены ученые. Для завершения анализа необходимы также данные четырех экспертиз и изучение почти двух тысяч первоисточников.

Ранее сообщалось, что ряд экспертов полагают, что место захоронения царской семьи находится в районе Ганиной ямы, а останки, найденные в Поросенковом Логу в 1991 году, не принадлежат Николаю II и членам его семьи.