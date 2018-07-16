Нервно-паралитическое вещество из Эймсбери находилось во флаконе из-под духов – СМИ
Предположение о якобы нахождении отравляющего вещество во флаконе из-под духов высказал брат пострадавшего британца.
Фото: Rob Pinney ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Нервно-паралитическое вещество, которым отравились двое британцев Дон Стерджесс и Чарльз Роули в городе Эймсбери, могло находиться во флаконе из-под духов. Об этом сообщил брат одного из пострадавших в интервью BBC.
По словам Мэтью Роули, его брат Чарли якобы подобрал флакон, в результате чего попал в больницу вместе со своей подругой. Однако лондонская полиция отказалась комментировать это предположение.
Роули рассказал, что якобы поговорил со своим братом по телефону и всерьез обеспокоился состоянием здоровья своего брата, который и сообщил ему о флаконе.
Ранее сообщалось, что британская полиция впервые раскрыла главную линию расследования отравления в Эймсбери.