Трамп рассказал о неизбежности критики в его адрес после встречи с Путиным
Встреча американского лидера президента России состоится в понедельник, 16 июля.
Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress
Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным, не взирая на то, что оппоненты в любом случае подвергнут его критике. Об этом он сообщил в своем аккаунте Twitter.
Он добавил, что в любом случае найдется тот, кто останется недовольным переговорами, даже если во время встречи Вашингтону «отдадут» Москву.
Американский лидер отметил, что значительная часть СМИ в США «на самом деле являются врагами народа».
Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Они обсудят широкий круг вопросов.