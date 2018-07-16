Трамп рассказал о неизбежности критики в его адрес после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным, не взирая на то, что оппоненты в любом случае подвергнут его критике. Об этом он сообщил в своем аккаунте Twitter.

Он добавил, что в любом случае найдется тот, кто останется недовольным переговорами, даже если во время встречи Вашингтону «отдадут» Москву.

Американский лидер отметил, что значительная часть СМИ в США «на самом деле являются врагами народа».

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Они обсудят широкий круг вопросов.