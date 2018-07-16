Президент Хорватии выступила за поддержание диалога с Россией

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что страна выступает за поддержание диалога с Россией, сообщило агентство Associated Press.

«Мы бы хотели поддерживать диалог относительно общих вызовов нашей безопасности», - отметила она.

Между тем Грабар-Китарович подчеркнула, что Хорватия высказывается против любых попыток изолировать Москву. Она также рассказала о своем отношении к предстоящей встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

«Я действительно надеюсь, что лидеры обоих государств продемонстрируют достаточно ответственное отношение к стабильности в мире и к трансатлантическим отношениям», - поделилась Грабар-Китарович.

По данным агентства, президент Хорватии отметила, что отношениями между Россией и США являют собой «первостепенное значение».

В заключение Грабар-Китарович заявила, что сближает людей именно спорт, а народы всех стран «устали от идеологических разногласий, от постоянного возвращения в прошлое».

Ранее президент Хорватии на русском языке поблагодарила Россию за теплый прием.