Украинский экономист предупредила об угрозе дефолта в стране

Украинский экономист Татьяна Богдан заявила, что страна стоит на пороге дефолта и социально-демографического кризиса – и это все несмотря на мнимую стабилизацию. На это указывает ряд индикаторов, отметила эксперт.

В качестве подтверждения своих слов, Богдан привела данные о том, что текущий дефицит счета платежного баланса Украины оценивается в 415 миллионов долларов. Причем эта сумма накопилась за последние пять месяцев, а по состоянию за аналогичный период 2017 года такой показатель был на 107 миллионов меньше, сообщается в издании «Зеркало недели».

По словам Богдан, причиной возможного дефолта на Украине может стать отсутствие помощи со стороны международных организаций вместе с пиковыми нагрузками по выплатам внешнего государственного долга страны.

«Сокращение госрасходов в условиях слабого восстановления экономической активности после глубокого кризиса 2014-2015 гг. станет фактором подавления экономической деятельности и углубления социально-демографического кризиса в стране», - отметила Богдан.

Ранее украинские СМИ предрекли стране кризис страшнее, чем в 2008 году.