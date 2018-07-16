Названы смартфоны с лучшими и худшими камерами
Известный фотограф Чарли Сурби решил протестировать камеры современных смартфонов, которые вышли в 2018 году. В результате он составил соответствующий рейтинг.
Фото: pixabay.com
В своем исследовании фотограф протестировал камеры популярных гаджетов марок Huawei, Sony, iPhone, Nokia и других.
Так, по мнению эксперта, лидером рейтинга стала тройная камера китайского смартфона Huawei P20 Pro.
Кроме того, фотограф отметил полученные фотографии с камер американского iPhone X.
А вот среди худших эксперт назвал камеры таких смартфонов, как Sony Xperia XZ2 и Nokia 8 Sirocco, сообщил портал Inforeactor.
Ранее были названы самые ненадежные смартфоны.