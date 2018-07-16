Жители Германии считают Путина могущественнее Трампа – СМИ

Большая часть жителей Германии считают, что президент России Владимир Путин могущественнее и компетентнее своего американского коллеги Дональда Трампа.

По данным немецкого телеканала N-TV, мнения о том, что Путин компетентнее Трампа, придерживаются 56% респондентов. В то же время, в поддержку президента США высказались лишь 5% опрошенных. Все остальные воздержались от ответа.

Кроме того, 43% жителей Германии заявили, что Путин могущественнее Трампа. А вот о влиятельности американского лидера высказались всего 25%.

В то же время, 64% респондентов заявили, что видят в президенте США более серьезную опасность для стабильности в мире.

Также жители Германии поделились своим отношением к лидерам обеих стран. О своей симпатии к Путину высказались 36% опрошенных, а вот к Трампу – всего 6%. Еще 58% отказались отвечать на вопрос.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приземлился в Хельсинки и заселился в отель, в котором проведет ночь перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.