NASA опубликовало необычный снимок туманности Орла

NASA опубликовало снимок Туманности Орла, которая также известна как Мессье 16. В этой области есть интересный объект, который прозвали «Столпы творения». Это сгустки пыли, межзвездного газа и звезд, которые образуют рисунок в космосе.

Опубликованный снимок собран из нескольких фотографий рентгеновской лаборатории NASA Chandara и данных космического телескопа «Хаббл».Туманность находится на расстоянии примерно 5 700 световых лет от Земли.