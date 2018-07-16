Голы Черышева и Дзюбы номинированы на звание лучших на ЧМ-2018

Голы российских футболистов Дениса Черышева и Артема Дзюбы номинированы на звание лучших на чемпионате мира-2018. Болельщики могли проголосовать на сайте Международной федерации футбола.

Так, на звание лучшего был номинирован гол Дзюбы, забитый в ворота сборной Египта. А вот Черышев стал единственным игроком, голы которого были номинированы дважды – один из них в ворота сборной Саудовской Аравии, а второй – в ворота команды Хорватии в четвертьфинале.

Кроме того, среди 18 претендентов также оказались голы португальца Криштиану Роналду в матче с Испанией, а также испанца Начо в игре с португальцами, бразильца Филиппе Коутиньо в матче со Швейцарией, игрока сборной Бельгии Дриса Мертенса – в вороте панамцев, а также ряда других, сообщил ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прошедшим чемпионатом мира по футболу-2018 страна может гордиться. С таким сообщением глава РФ выступил после финального матча Франция – Хорватия.