В Сочи ливень затопил несколько районов

В Сочи из-за ливня затопило улицу Навагинскую, районы Быхта, Кудепса и Мацеста.На некоторых участках образовались пробки. Об этом сообщил портал «Кубань 24».

Улицы оказались под водой из-за ливня.

Накануне синоптики предупредили жителей Сочи и Краснодара о ливне с грозой.

Ранее в Сочи ухудшилась погода за сутки до четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией. На город обрушился сильнейший ливень.