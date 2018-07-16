В Сочи ливень затопил несколько районов
Районы города оказались затоплены из-за проливного дождя.
Фото: Интересный Сочи/ Вконтакте
Видео: ЧП Сочи/ Instagram
В Сочи из-за ливня затопило улицу Навагинскую, районы Быхта, Кудепса и Мацеста.На некоторых участках образовались пробки. Об этом сообщил портал «Кубань 24».
Улицы оказались под водой из-за ливня.
Накануне синоптики предупредили жителей Сочи и Краснодара о ливне с грозой.
Ранее в Сочи ухудшилась погода за сутки до четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией. На город обрушился сильнейший ливень.