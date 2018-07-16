Мяч находится на российской стороне – Помпео о налаживании отношений между РФ и США

В вопросе налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном «мяч находится на стороне России». Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

В преддверии саммита РФ – США он подчеркнул, что улучшение отношений с правительством России «принесет пользу всем».

«Улучшение отношений с правительством России принесет пользу всем, но мяч находится на российской стороне поля. Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия», - написал Помпео в своем Twitter.

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Как отметили ранее в Кремле, лидеры обеих стран намерены обсудить ряд вопросов, в частности – перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.