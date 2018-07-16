В Волгограде объявили режим ЧС

В Волгограде ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливня. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В воскресенье на город за несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков. Потоки воды, которые не ушли в ливневую канализацию, смыли часть грунта со склонов и откосов, из-за чего на дорогах и трамвайных путях появились грунтовые наносы.

В сообщении говорится, что в данный момент на проспекте имени Ленина движение транспорта полностью возобновлено, скоростной трамвай ходит по участку от станции «Ельшанка» до новой разворотной стрелки остановки «Европа Сити Молл». Отмечается, что работа электротранспорта должна быть восстановлена к утру.

В данный момент коммунальная техника ликвидирует грунтовые наносы. Из-за сильных ливней пострадали несколько крупных торгово-развлекательных центров Волгограда.