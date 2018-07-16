Макгрегор назвал Путина одним из сильнейших лидеров современности

Президент России Владимир Путин является одним из величайших лидеров современности. Об этом сообщил ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор после встречи с главой РФ.

Спортсмен рассказал о том,что был приглашен в качестве гостя на финальный матч чемпионата мира по футболу-2018. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Речь идет о финальном матче между сборными Франции и России.

«Этот человек (Путин – прим. ред.) - один из величайших лидеров нашего времени, и я был удостоен чести принять участие в таком знаменательном событии вместе с ним», - написал Макгрегор.

Кроме того, спортсмен ранее поздравил Россию с проведением «удивительного» чемпионата.

«Россия, вперед!», - сообщил Макгрегор.

Ранее ирландский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор поблагодарил Россию за организацию ЧМ – 2018.