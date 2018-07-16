Молочную продукцию будут маркировать по-новому

В понедельник, 16 июля, в силу вступают изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Теперь у потребителей появится возможность различать молокосодержащие продукты, в которых присутствуют заменители молочного жира.

Поправки в техрегламент принял Совет Евразийской экономической комиссии еще в 2017 году. Однако новые поправки, которые были разработаны Министерством сельского хозяйства РФ, еще более ужесточают требования к маркировке молокосодержащих продуктов, а также уточняют их классификацию.

Как уточняет РИА Новости, теперь на молочной продукции производители должны будут указывать информацию о наличии растительных масел. Это касается молокосодержащих продуктов, в котором присутствует заменитель молочного жира.

В частности, на упаковке теперь будет содержаться контрастная надпись с сообщением о наличии растительных масел в продукте. По словам исполнительного директора Национального союза производителей молока Артем Белова, теперь производителям предстоит менять лицевую сторону упаковки для добавления новых сведений о продукте, которые будут помещены в специальную рамку.

«В России при этом есть предубеждения перед растительными жирами, поэтому многие производители, по нашей информации, полностью отказались от выпуска такой продукции. Важно после вступления в силу таких поправок следить за соблюдением новых правил, чтобы недобросовестные производители соблюдали требования к маркировке», - отметил Белов.

Однако в нововведении существуют и исключения, в частности это сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь и мороженое с заменителем молочного жира.

Кроме того, наименование товара с заменителем молочного жира «продукт» теперь может быть заменено на общетехнический термин, который характеризует структуру продукт, а именно – соус, паста или крем.

Однако у производителей ЕАЭС будет возможность выпускать молочную продукцию, имеющую старую маркировку, до 16 января 2019 года. А продавать ее останется возможность, если для этого будут иметься необходимые документы, свидетельствующие о соответствии продуктов требованиям техрегламента, которые были выданы до момента вступления правок в силу.

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