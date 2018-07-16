Путин подвел итоги ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшим чемпионатом мира по футболу-2018 страна может гордиться. С таким сообщением глава РФ выступил после финального матча Франция – Хорватия.

«Мы можем гордиться тем, как мы организовали турнир. Мы делали это и для наших болельщиков, и для всех любителей спорта во всем мире, и у нас получилось», - отметил Путин.

Кроме того, российский лидер поздравил президентов Франции и Хорватии с прекрасным матчем и подчеркнул, что победители показали высокий уровень игры.

Сам Путин признался, что в финале ЧМ-2018 не болел ни за одну из команд, однако же «просто любовался этим любовным спектаклем». Он также сообщил, что результатом сборной России, а именно – ее выходом в четвертьфинал, можно гордиться. При этом у страны теперь есть свой футбол, а команда может рассчитывать на получение более высоких мест на международных турнирах.

«Что мне особенно понравилось - ребята показали характер и качество игры, они боролись до конца, и мне кажется, что это самое главное», - сообщил российский лидер.

Путин поблагодарил и болельщиков мундиаля за энтузиазм и позитивное отношение к ЧМ-2018. Президент заявил, что во многом благодаря усилиям тысяч людей и произошел «замечательный праздник».

«Тренерам спасибо большое, всем специалистам. Команде нашей еще раз, которая вдохновила всех болельщиков на восприятие футбола, на восприятие праздника. Это получилось», - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что турнир прошел без инцидентов несмотря на то, что Россия и к плохим сценариям была готова.

«У миллионов людей изменилось мнение о нашей стране. И это результат, это большой результат», - заключил президент.

Ранее Путин сообщил, что иностранные гости чемпионата мира по футболу-2018 смогут пользоваться безвизовым режимом в России до конца года.