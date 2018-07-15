Сами лишили себя удовольствия– МИД РФ о бойкотировавших ЧМ-2018 чиновниках

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что иностранные чиновники, бойкотировавшие чемпионат мира по футболу в России, поставили себя в «глупейшее положение». Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По его мнению, они «попытались сделать политику на чемпионате мира, на футболе». Политик отметил, что отказавшиеся лишили себя удовольствия и счастья «быть вместе со своим народом».

В марте о решении не ехать на ЧМ-2018 в Россию из-за отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии решила королевская семья Великобритании и британские чиновники

Аналогичное решение принял президент Польши Анджей Дуда. После него бойкот чемпионату в России объявили чиновники и представители Футбольной ассоциации Исландии и Швеции. Позже министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем заявила, что местный кабмин счел важным поддержать своих футболистов, и его члены будут присутствовать на матчах команды.

Ранее сборная Франции во второй раз стала чемпионом мира по футболу.Команда одолела Хорватию со счетом 4:2. Матч прошел на стадионе «Лужники».