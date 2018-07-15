Назван топ-5 самых ожидаемых автомобилей года

По данным портала CarsWeek, лидером рейтинга стал Kia Stinger, причем машина уже во время анонса заинтриговала автолюбителей во всем мире. Ожидается, что корейская новинка будет выпущена с задне- и полноприводной системами.

После премьеры Kia Stinger может стать конкурентом для BMW 4 Series Gran Coupe и Audi A5 Sportback. Новинка получит 3,3-литровый турбированный двигатель V6, мощность которого составит 225 лошадиных сил, а также дизельную 2,2-литровую установку мощностью 220 лошадиных сил.

Вторую строчку занимает японский автомобиль Toyota Camry, которая представляет собой комфортный седан на базе TNGA. однако после преобразований новинка станет более жесткой несмотря на всю полученную яркость.

«Бронза» досталась еще одному корейскому автомобилю KIA Ceed, который получил многообещающее оснащение, а также усовершенствованный внешний вид и уютный салон. Машина была разработана в Европе, а его выпуск ожидается на базе калининградского завода «Автотор».

Также в топ-5 вошел французский Peugeot 508, который стал достойным конкурентом Audi A4 и Volkswagen Passat. Он получит три вида мотора – 1,6-литровый на 180 и 225 лошадиных сил, 1,5-литровый на 130 «лошадей», а также дизель на два литра – на 160 и 180 лошадиных сил.

Замыкает пятерку кроссовер Renault Duster, старта продаж которого с нетерпением ждут многие автолюбители, а все дело в ультрамодном салоне и привлекательном дизайне автомобиля. Также модель станет длиннее первоначальной версии, под капотом которой дизельный агрегат объемом на 1,5 литера и мощностью 90 и 110 «лошадей», а также 2-литровый атмосферник на 145 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что японские машины считаются одними из лучших в мире, их ценят за надежность и за качество сборки. Большая слава японским автомобилям досталась в том числе и благодаря двигателям.