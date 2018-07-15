В Татарстане четыре человека погибли в результате столкновения поезда с машиной

В Татарстане поезд врезался в легковой автомобиль на железнодорожном переезде. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло в Буинском районе в 18:50 мск. Пассажирский поезд Волгоград-Нижневартовск врезался в ВАЗ-2109. Погибли пассажиры и водитель автомобиля. В поезде пострадавших нет.

По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при запрещающем сигнале.

В данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Восстановительный поезд направили на место происшествия для ликвидации последствий. ДТП повлияло на прибытие пассажирского состава, другие поезда следуют по расписанию.