В Татарстане четыре человека погибли в результате столкновения поезда с машиной
Авария произошла в Буинском районе в 18:50 по московскому времени.
Фото: МЧС России
В Татарстане поезд врезался в легковой автомобиль на железнодорожном переезде. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
ДТП произошло в Буинском районе в 18:50 мск. Пассажирский поезд Волгоград-Нижневартовск врезался в ВАЗ-2109. Погибли пассажиры и водитель автомобиля. В поезде пострадавших нет.
По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при запрещающем сигнале.
В данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Восстановительный поезд направили на место происшествия для ликвидации последствий. ДТП повлияло на прибытие пассажирского состава, другие поезда следуют по расписанию.