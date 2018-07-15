Эксперты назвали самые бесполезные функции современных гаджетов

Эксперты составили рейтинг самых бесполезных функций, которые имеются в современных смартфонах.

Мобильные устройства с высоким разрешением стоят дорого, при этом потребляют много энергии, из-за этого аккумуляторы телефонов быстро разряжаются. Кроме того, эксперты не видят смысла в разделенном экране.

Съемка с применением технологии 4K также не представляется целесообразной, поскольку многие процессы, в том числе предиктивный автоматический фокус и HDR не поддерживаются, однако занимают много памяти, пишет «Газета.ру».

Неразумной в смартфоне является опция Dolby Atmos. Динамики, установленные в телефоне, являются малоэффективными.

Мало интересуют владельцев гаджетов и анимодзи, предложенные пользователями продукции Apple. Владельцы смартфонов быстро теряют интерес к этой функции.