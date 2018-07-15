Трамп приземлился в Хельсинки для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп приземлился в Хельсинки и заселился в отель, в котором проведет ночь перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Финляндии разместили президента США в государственной резиденции Vierastalo на территории отеля Hilton Helsinki Kalastajatorppa. Трамп прибыл к отелю в составе кортежа из тридцати машин. Над резиденцией барражировали два вертолета, подъезды охранялись огромным количеством полицейских.

Президенты России и США планируют встретиться в Хельсинки 16 июля. В Кремле заявили, что Путин и Трамп собираются обсудить перспективы развития отношений между странами, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Сам Трамп отметил, что рассчитывает на внушительные результаты по итогу саммита с Владимиром Путиным.