Назван ТОП-5 самых долгослужащих автомобилей
Специалиты назвали пять автомобилей, которые владельцы используют самое длительное время.
Фото: Stefan Kiefer/ imagebroker.com/ Globallookpress
Эксперты назвали пять автомобилей, которые дольше всего служат своим владельцам.
Пятое место специалисты отдали японскому седану Toyota Avalon. Автовладельцы ездят на этой машине в среднем около девяти лет.
Четвертую строчку занимает Chevrolet Corvette. Средний срок владения составляет также девять лет.
Ford Explorer вошел в тройку лидеров. Модель служит около девяти лет, она оснащена крепкой рамой и отличается хорошей проходимостью.
Второе место определили Porsche Boxster. Эта машина считается не только долговечной, но и надежной. В среднем автомобилисты ездят на нем более десяти лет.
Возглавляет ТОП – 5 японский внедорожник Toyota Land Cruiser с результатом в 11 лет. Рейтинг самых надежных автомобилей опубликовал портал «Автоновости дня».