Назван ТОП-5 самых долгослужащих автомобилей

Эксперты назвали пять автомобилей, которые дольше всего служат своим владельцам.

Пятое место специалисты отдали японскому седану Toyota Avalon. Автовладельцы ездят на этой машине в среднем около девяти лет.

Четвертую строчку занимает Chevrolet Corvette. Средний срок владения составляет также девять лет.

Ford Explorer вошел в тройку лидеров. Модель служит около девяти лет, она оснащена крепкой рамой и отличается хорошей проходимостью.

Второе место определили Porsche Boxster. Эта машина считается не только долговечной, но и надежной. В среднем автомобилисты ездят на нем более десяти лет.

Возглавляет ТОП – 5 японский внедорожник Toyota Land Cruiser с результатом в 11 лет. Рейтинг самых надежных автомобилей опубликовал портал «Автоновости дня».