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Лидер «Агаты Кристи» признался в любви к Крыму

Андрей Аркадьев
20:59 15.07.2018
На фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону Вадим Самойлов рассказал, что его группа выступала и до воссоединения полуострова с Россией и после.
Лидер «Агаты Кристи» признался в любви к Крыму
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал, что Крым давно стал любимым местом для выступления его группы.

Об этом артист рассказал на фестивале болельщиков чемпионата мира – 2018 по футболу, который проходит в Ростове-на-Дону. Музыкант добавил, что уже 4 августа он выступит в Севастополе в рамках фестиваля, приуроченного к Всемирному дню шампанского.

Самойлов добавил, что его группа выступала в Крыму и до воссоединения с Россией и после референдума в марте 2014 года. По его словам, «Агата Кристи» давала концерты даже тогда, когда многие музыканты отказывались ехать на полуостров. Лидер группы добавил, что поехал туда сразу же, поскольку он «уважает историю», пишет ТАСС.

Крым стал российским полуостровом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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