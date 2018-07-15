Победный танец: президент Франции бурно отпраздновал триумф национальной сборной

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог сдержать эмоций, когда его национальная команда завоевала чемпионский титул на ЧМ-2018 в матче против Хорватии. Она завершилась в Москве со счетом 4:2.

На предельно эмоциональной фотографии запечатлен французский лидер, который вскочил на стол, поняв, что его сборная стала чемпионом. Макрон что-то кричит и потрясает кулаками в воздухе, изображая нечто вроде победного танца. Вокруг него сидят остальные главы государств, включая Владимира Путина и президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.

Сборная Франции во второй раз за всю свою историю стала чемпионом мира по футболу. В последний раз эта команда забрала золото на ЧМ-1998, в так называемую «золотую эпоху Зидана». Хорваты получили второе место, что тоже является историческим результатом для национальной сборной.