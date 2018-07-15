На Украине признали бесполезность танков «Оплот»

Киев не перевооружает украинскую армию танками «Оплот» из-за низкой производственной мощности завода и бесперспективности этих боевых машин. Эту информацию раскрыл бывший украинский военнослужащий Алексей Бобовников в интервью телеканалу «Espreso.TV».

Ранее Бобовников руководил танковым взводом. По его словам, реальная мощность завода, где производят «Оплоты», не превышает десяти машин в год. Таким образом для укомплектования одной бригады потребуется около десяти лет.

За это время и так не слишком перспективные танки окончательно устареют. «Оплоты» не являются машинами следующего поколения, и подобные сроки производства делают перевооружение бессмысленным.

«Если мы сейчас его не можем поставить в войска, то через пятьдесят лет он нам не нужен. Нам уже будет нужен какой-нибудь другой танк», - заявил Бобовников.

Ранее в Сети появилась запись, на которой запечатлено, как работает танк Т-84 «Оплот» на европейских соревнованиях. На записи видно, как пушка боевой машины буквально ходит ходуном при включенном двигателе, исключая возможность прицеливания. Видео сопровождается эмоциональными жалобами солдат на состояние танка.